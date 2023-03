KIJK. Belgische Griek getuigt: “Iedereen weet dat treinen in Griekenland niet veilig zijn”

Jerassimos Coidan woonde jarenlang in ons land, maar woont intussen opnieuw in Griekenland. De Belgische Griek getuigt bij VTM NIEUWS over het spoorwegnet waar amper in wordt geïnvesteerd. “Iedereen weet dat de treinen in Griekenland niet veilig zijn want het netwerk is zeer oud”, vertelt hij aan onze redactie. Ook de hulpmiddelen voor een geautomatiseerde communicatie blijken stuk. “Om het simpel te zeggen: het rode licht van de trein werkt niet. De bestuurder heeft nooit een rood licht gezien.”