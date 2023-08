KIJK. Beelden tonen zwaar noodweer in de Alpen, Jill Peeters: “In 2 dagen tijd even veel regen als bij ons in 5 maanden”

De Vlaamse Stephanie Thuymans werkt in een hotel in de Oostenrijkse plaats Bad Hofgastein en getuigt bij VTM NIEUWS. De huizen in de regio waar zij woont, zijn nog droog, maar veel velden zijn al helemaal onder water gelopen, zegt ze. “De weg naar het dorp is volledig afgesloten, dus kan er niemand in of uit. Vanmiddag hebben de sirenes geloeid in het dorp, ze hebben brandweermannen moeten oproepen om mensen te helpen of boerderijen te redden die gingen overstromen.”