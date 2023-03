KIJK. Beelden tonen wapenlessen op Russische scholen: “Welke kleuter krijgt de Kalasjnikov het snelst in elkaar gezet?”

EXCLUSIEF. “Hou ze toch maar in de gaten.” Nieuw rapport belicht grootste taboe van de oorlog: hoe extreem­rechts is Oekraïens leger?

Als je Rusland zou geloven, dan zijn alle Oekraïners nazi’s. Wat natuurlijk niet klopt. Maar in het Oekraïense leger zijn er nog altijd meerdere eenheden met een nadrukkelijk extreemrechts profiel, een waarheid die het laatste jaar wat onder de mat is geveegd. Dat taboe wordt nu doorbroken in een onderzoeksrapport dat wij al vóór publicatie mochten lezen. Het vertelt genuanceerd maar openhartig hoe groot het probleem dan wel is — en of het Westen zich daar zorgen over moet maken.