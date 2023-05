KIJK. Beelden tonen redding van vrouw die verdwaalt en 5 dagen overleeft op lolly’s en wijn in Australische wildernis

Lillian had vorige week een dagtripje gepland naar Darthmouth Dam, maar onderweg nam ze een verkeerde afslag. Ze sloeg een doodlopende weg in en reed haar auto vast terwijl ze probeerde terug te keren. Zonder telefoonbereik kon ze niet om hulp bellen, en zat er niets anders op dan wachten tot haar uiteindelijke redding.

Die kwam pas vijf dagen later. Haar vrienden en familie begonnen zich zorgen te maken nadat ze enkele dagen niets meer van Lillian hadden gehoord, dus namen ze contact op met de autoriteiten. Die begonnen een dagenlange zoektocht naar de verdwaalde vrouw. Ondertussen had Lillian enkele lolly’s bij om te eten maar had ze geen toegang tot drinkwater. Gelukkig lag er in haar auto nog een fles wijn, die ze als geschenk voor haar moeder had gekocht.