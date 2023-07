KIJK. Beelden tonen hoe Russische soldaten “zichzelf per ongeluk opblazen” met mortier

Zware gevechten

Ook over de strategie van het Russische leger is de laatste tijd veel discussie. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin (62), één van de grootste tegenstanders van Moskou, herhaalde gisteren tijdens zijn “eerste verschijning in het openbaar” sinds zijn gewapende muiterij dat het “een schande is wat er aan de frontlinie gebeurt”. Recent noemde ook de 48-jarige generaal Ivan Popov de strategie van Moskou “de grootste tragedie in de moderne oorlogsvoering”. Naar aanleiding van zijn niet mis te verstane uitspraken werd Popov vorige week ontslagen.

Eerder deze week meldde de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maliar dat de Russen in het noordoosten van Oekraïne met een tegenoffensief zijn begonnen. “Al twee dagen aan een stuk is de vijand bezig met een offensief in de buurt van Koepjansk in de regio Charkiv. We verdedigen ons. Er wordt zwaar gevochten en de posities langs beide kanten veranderen meerdere keren per dag”, aldus Maliar. Maar in de zuidelijke regio Zaporizja zouden noch Kiev noch Moskou veel vooruitgang boeken, stelt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW).