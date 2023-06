KIJK. Beelden tonen hoe Italiaanse mariniers kaping van vrachtschip beëindigen

Lidl legt vleesver­van­gers pal naast echt vlees om koper te verleiden tot vegeta­risch

Lidl gaat in Nederland vleesvervangers direct naast het vlees leggen, om de verkoop van vegetarische alternatieven te stimuleren. De supermarktketen wil dat in 2030 “de helft” van de verkochte eiwitten plantaardig is. Met een pilootproject in 70 Nederlandse filialen onderzoekt Lidl wat het doet met de verkoop als vlees en vleesvervanger bij elkaar liggen. Worden zo ook de klanten die normaal het vegetarische schap straal voorbijlopen verleid om vaker voor plantaardig te kiezen? Misschien wel.