KIJK. Beelden tonen de training van Oekraïense militairen met Leopard 2-tanks in Polen

Tibetaanse regerings­lei­der verdedigt “onschuldi­ge” video van Dalai Lama: “Toont zijn liefdevol­le karakter”

Het hoofd van de Tibetaanse regering in ballingschap springt in de bres voor de Dalai Lama, die eerder deze week in opspraak kwam nadat er een video was verschenen waarin hij een jongetje vraagt om “op zijn tong te zuigen”. Volgens regeringsleider Penpa Tsering gaat het om een “onschuldig” voorval, dat enkel het “liefdevolle karakter” van de 87-jarige spirituele leider toont.