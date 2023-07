KIJK. Babysitter in Florida gearresteerd nadat ze baby vergat in auto: kind sterft door snikhete temperaturen

Celstraf voor Brit die met een tractor 200.000 paaseitjes stal

Een 32-jarige Britse man is veroordeeld tot 18 maanden cel nadat hij in februari betrapt was op het stelen van 200.000 chocolade-eieren, die hij met een aanhangwagen achter een gestolen tractor probeerde mee te nemen. De man had de eieren gestolen uit een magazijn in Telford, dat in centraal Engeland ligt.