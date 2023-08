KIJK. Baas Russisch ruimteagentschap mag op staats-tv komen uitleggen waarom Loena-25-missie op de maan crashte

KIJK. File op het Panamaka­naal: honderden schepen liggen stil door aanhouden­de droogte

Honderden schepen liggen te wachten in het Panamakanaal. Door de droogte is er minder water beschikbaar om schepen door de sluizen te laten varen. Op bovenstaande beelden is te zien hoe de vrachtschepen allemaal op hun beurt wachten. Het kanaal is favoriet bij veel scheepvaartmaatschappijen omdat het kosten reduceert en reistijden verkort.