KIJK. Archeologen tonen verborgen gang die ze ontdekten in 4.500 jaar oude piramide van Cheops in Egypte

Duitse ouders sluiten dochtertje (7) drie maanden lang elke nacht op in bench chihuahu­a's

“Het was om haar tegen zichzelf te beschermen.” Dat antwoordden de ouders van een 7-jarig meisje aan de rechter in Duitsland waar ze zich moeten verantwoorden voor mishandeling. Ze sloten hun dochtertje drie maanden lang elke nacht op in een bench die eigenlijk voor hun chihuahua's bedoeld was. In de ruimte van 1,04 meter lang, 64 centimeter breed en 60 centimeter hoog zat ze van 19.30 uur ‘s avonds tot 6 uur ‘s morgens vast.