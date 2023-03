KIJK. Amerikanen geven beelden vrij van moment waarop Russische straaljagers hun drone onderscheppen

Is boerenpar­tij BBB na monsterze­ge een blijver? “In het noorden van het land kunnen ze iets anders zeggen dan in het zuiden”

De BoerBurgerBeweging (BBB) verslaat iedereen met verstomming tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland. De partij heeft een monsterzege behaald. Wat weten we over deze partij? Nederlands journalist bij Algemeen Dagblad, Niels Klaassen, geeft uitleg bij HLN Live.