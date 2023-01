KIJK. Amerikaanse winkelbediende gooit emmer water over dakloze vrouw bij temperaturen onder het vriespunt

Een medewerkster van een buurtwinkel in Louisiana is ontslagen nadat bovenstaande video viraal ging. Daarin gooit ze een emmer water over een dakloze vrouw die buiten de winkel neerzit bij temperaturen onder het vriespunt. De medewerkster, geïdentificeerd als Kasey Young, plaatste de video zelf online en verdedigt haar actie. Young beweert dat ze daklozen probeerde weg te jagen van de parkeerplaats van de winkel: “Ze hangen vaak rond op de parking, gebruiken drugs en vallen klanten lastig.”