KIJK. Amerikaanse wegpolitie betrapt bestuurder die illegalen wil smokkelen op heterdaad

Grieken­land wil hulp vragen aan Europese Unie voor door noodweer getroffen regio's

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis is van plan om hulp te vragen aan de Europese Unie voor de regio’s in het land die de voorbije dagen getroffen werden door overstromingen als gevolg van erg zware neerslag. Dinsdag heeft hij een ontmoeting met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, zei hij zondag op een persconferentie in Larisa.