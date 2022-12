KIJK. Amerikaanse journalist vertelt net hoe gevaarlijk winterstorm is, wanneer ze omver wordt geblazen

Dit was voor VTM-oorlogsre­por­ters Robin Ramaekers en Stijn De Smet aangrij­pend­ste moment na meer dan 100 dagen in Oekraïens oorlogsge­bied: “Dan denk je: waarom?”

Oorlogsjournalist Robin Ramaekers en cameraman Stijn De Smet waren het afgelopen jaar de ogen van de Vlaming in Oekraïne. Ze verbleven er in 2022 samen meer dan honderd dagen en in die periode kwam de gruwel wel heel dichtbij. In een gesprek met Freek Braeckman voor ‘Uw Film van het Jaar’, het jaaroverzicht van VTM NIEUWS, kijken ze terug op wat ze zagen en vertellen hoe ze ermee omgaan. “Als je in zo’n mortuarium tussen de gedumpte lijken loopt, dan denk je wel: wat is dat hier?”

23 december