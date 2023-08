KIJK. Amerikaans gezin ontdekt via schokkende camerabeelden hoe buurman hen lange tijd probeert te vergiftigen

Drie mensen opgehangen vanwege bomaanslag in Irak waarbij ruim 300 mensen omkwamen

In Irak zijn de doodvonnissen voltrokken van drie mensen die waren veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een bomaanslag in Bagdad in 2016. Dat meldt de Britse publieke omroep ‘BBC’. Bij de aanslag werden meer dan 300 mensen gedood en raakten honderden mensen gewond.