KIJK. Amerikaan schiet 30 keer op man die zwembad komt schoonmaken: geen aanklacht

Maar liefst 30 kogels vlogen rond de oren Karl Polek (33) terwijl die gewoon werk deed. De schutter krijgt geen enkele aanklacht aan zijn been. Hoe kan dat, vraagt u zich af? Het incident gebeurt in de Amerikaanse staat Florida, en daar gelden nogal aparte wetten.

We keren terug naar 15 juni wanneer Polek (33) rond 21 uur een zwembad komt schoonmaken in een tuin in Dunedin. Hij loopt achter op zijn schema, en laat niks weten aan bewoners Bradley Hovecar (57) en zijn vrouw Jana. Wanneer die de man in hun tuin zien, grijpt de gepensioneerde legerluitenant een AR-15-geweer terwijl zijn vrouw de politie belt. De man verschuilt zich achter zijn zetel en vuurt twee schoten af doorheen zijn gesloten gordijnen.

Op de beelden is te zien hoe Polek schrikt en loopt voor zijn leven. Hij loopt lichte verwondingen op door het gebroken glas. 47 seconden later schiet Hovecar nog 28 kogels af.

Stand your ground

Sheriff Bob Gualtieri noemt het “een klassiek voorbeeld van de ‘stand your ground’-wet”, die bewoners toelaat iemand te beschieten van wie ze vermoeden dat die een bedreiging vormt. “Het is een van die situaties die we lawful (legaal) maar awful (afschuwelijk) noemen”, zegt hij. “Hij zat in zijn huis, hij verdedigde zich tegen wat hij dacht dat een indringer was die in zijn huis wilde raken, waar hij en zijn vrouw waren. Het was een spijtige samenloop van omstandigheden.”

Gualtieri lijkt de schuld voor het incident vooral bij Polek te leggen. “We spraken met de zwembadkerel”, aldus de sheriff. “Achteraf gezien, had hij hen waarschijnlijk beter laten weten at hij om 21 uur kwam. Maar hij had hen helemaal niets laten weten.”

Volledig scherm Op dit screenshot zie je de eerste kogel door het raam vliegen. © screenshot