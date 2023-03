KIJK. Als sardientjes in een blik: bizarre beelden tonen hoe tweede lading gevangenen naar megagevangenis in El Salvador wordt geleid

KIJK. Tweede aankomst van nog eens 2.000 gedetineerden in megagevangenis El Salvador

El Salvador, een land ingeklemd tussen Guatamala en Honduras, spreekt misschien niet tot ieders verbeelding - al biedt het een magische mix van koloniale architectuur, nationale parken en schitterende vulkanen. Paradijselijk, maar tegelijk voor velen een hel op aarde. Vorig jaar riep de Salvadoraanse president Nayib Bukele de noodtoestand uit, in een poging het enorme bendegeweld in zijn land een halt toe te roepen. Gisteren werd die noodtoestand voor de twaalfde keer verlengd. Het is een strijd op het scherpst van de snee.

Bijna 66.000 vermeende bendeleden opgepakt

Op een jaar tijd zijn er tijdens de “oorlog tegen de misdaad” al bijna 66.000 vermeende bendeleden opgepakt; 65.795 om precies te zijn, blijkt uit officiële cijfers. Er werden ook zo’n 2.513 vuurwapens in beslag genomen.

Volledig scherm © REUTERS

Megagevangenis

De autoriteiten moeten al die duizenden gedetineerden natuurlijk ergens kwijt. Daarom liet de overheid een megagevangenis bouwen. Het complex op ruim zeventig kilometer van de hoofdstad San Salvador moet in totaal 40.000 gevangenen kunnen herbergen en de president helpen bij zijn “oorlog”. Bukele spreekt van de grootste gevangenis in zowel Noord- als Zuid-Amerika. (Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

De gevangenis werd begin vorige maand officieel geïnaugureerd door de president zelf, nadat het in slechts zeven maanden uit de grond werd gestampt. Over de bouw, kosten en andere details als het onderhoud, laat de regering zich niet uit. Wel is duidelijk dat minstens 800 medewerkers de orde gaan bewaken. Er zijn ook tal van hoogtechnologische bewakingssnufjes. Verder moet een muur van meer dan 2 kilometer lang en 11 meter hoog, inclusief geëlektrificeerd prikkeldraad, mee voorkomen dat gevangenen ontsnappen.

Nog eens 2.000 gevangenen overgebracht

Eind februari werd de eerste lading - bijna letterlijk aan de opmerkelijke beelden te zien - van 2.000 gevangenen naar de megagevangenis gebracht. Gisteren volgde de tweede lading: nog eens 2.000 gevangenen werden naar het enorme complex begeleid, op dezelfde distinctieve wijze. Op strak geproduceerde (video)beelden te zien hoe gedetineerden opnieuw in enkel een wit broekje, op blote voeten en met hun ontblote bovenlijven vol bendetatoeages, als vee naar binnen worden gedreven. Dik gepakt op elkaar, met elkaars adem in de nek. (Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

“Kanker uit samenleving elimineren”

“Dit is hun nieuwe huis, waar ze tientallen jaren samen zullen wonen, zonder de bevolking nog meer kwaad te kunnen doen”, twitterde de president vorige maand na het eerste megatransport. “Ze zullen nooit meer naar de straat terugkeren”, beklemtoonde de regering gisteren. Eén zinnetje keerde ook opnieuw terug: “We elimineren de kanker uit de samenleving.”

Die nieuwe thuis bestaat uit acht betonnen gebouwen met elk 32 cellen die een oppervlakte van honderd vierkante meter hebben. Volgens de autoriteiten is er plek voor meer dan honderd gevangenen per cel. In iedere cel bevinden zich twee gootstenen en twee toiletten en tachtig slaapplaatsen in de vorm van stapelbedden. (Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Kritiek

Er is internationaal veel kritiek op de draconische aanpak van president Bukele. Om bendeleden op te pakken, is er niet langer een arrestatiebevel nodig en arrestanten hebben niet automatisch recht op een advocaat. Daarom wordt zijn land stevig bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties. Salvadoraanse media maken ook regelmatig gewag van willekeurige aanhoudingen.

Zeer populair

In eigen land is Bukele onder de 6,8 miljoen inwoners evenwel nog onverminderd populair. Het aantal moorden is er dan ook sterk teruggelopen. “De noodtoestand is het meest effectieve instrument gebleken in de strijd tegen bendes”, klonk het eerder al.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS