KIJK. Agenten schieten zwarte man dood nadat hij wegvlucht bij verkeerscontrole

Afgezette Nigerese president reageert in open brief op staats­greep: “Verwoes­ten­de gevolgen voor ons land en hele wereld”

De afgezette president van Niger heeft voor het eerst gereageerd op de staatsgreep in het West-Afrikaanse land. Als de coup slaagt, dan zal dat “verwoestende gevolgen voor ons land, onze regio en de hele wereld” hebben, aldus Mohamed Bazoum (63) in een open brief die de Amerikaanse krant The Washington Post heeft gepubliceerd.