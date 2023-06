KIJK. Agenten pakken verdachte (31) op na vondst van drie doden bij meerdere incidenten in Britse stad Nottingham

In de Engelse stad Nottingham is een 31-jarige man opgepakt na de vondst van drie doden op straat. Videobeelden tonen hoe agenten de man in de boeien slaan. De politie was vanochtend vroeg opgeroepen voor een melding over lichamen op straat. Ook heeft iemand in de stad geprobeerd drie mensen aan te rijden. De politie denkt dat de incidenten met elkaar in verband staan. In de namiddag was er een nieuwe politie-actie bij een plaats delict.

KIJK. Agenten slaan verdachte in de boeien

De politie in Nottingham heeft vanmorgen een 31-jarige man opgepakt op verdenking van moord, “na de vondst van drie doden” in de stad.

Meerdere incidenten

De politie was vanochtend vroeg opgeroepen voor een melding over lichamen op straat in Ilkeston Road en trof ter plaatse twee mensen dood aan. Het is een centrale straat waarlangs veel studenten ‘s nachts terugkeren van clubs of cafés.

Daarna was er nog een ander incident in Milton Street, waar een busje drie mensen had proberen omver te rijden. Zij worden momenteel verzorgd in het ziekenhuis, verdere details over hun toestand werden niet gedeeld. Nog wat later werd een man dood aangetroffen op straat in Magdala Road, iets verderop in Nottingham.

Politie-inval

Dinsdagnamiddag vielen gewapende politieagenten, van wie sommigen gemaskerd, een commercieel pand aan Ilkeston Road binnen. Dat heeft het Britse persbureau PA dinsdagmiddag gemeld. Twee jonge vrouwen werden bij de actie in een auto gezet die daarna wegreed, aldus nog PA. Verschillende politievoertuigen in burger reden ook weg. De autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de nieuwe operatie.

Een team van rechercheurs probeert te achterhalen wat er is gebeurd. “Het gaat hier om een verschrikkelijk en tragisch incident waarbij drie mensenlevens zijn verloren gegaan”, klinkt het bij politiechef Kate Maynell. “We geloven dat alle incidenten kunnen gelinkt worden aan elkaar en hebben een man kunnen arresteren. Het onderzoek bevindt zich nog in de beginfase en een team is volop bezig met te achterhalen wat de omstandigheden juist zijn.”

“We vragen het publiek om geduld te hebben”, aldus de politiechef. “Voorlopig blijven verschillende straten in de stad dicht voor onderzoek.” De politie roept getuigen op zich te melden. Er is een speciale telefoonlijn opgezet voor tips.

Volledig scherm Speurders aan het werk in Nottingham. © AP

Grote veiligheidszone

Volgens de Britse openbare omroep BBC is een grote veiligheidszone opgericht nabij de concertzaal van Nottingham. Het gaat om een deel van de stad dat normaal gesproken erg druk is. Concreet zijn zes straten in het centrum dicht en de trams in de hele stad rijden niet. De politie heeft linten gespannen om mensen weg te houden. De brandweer en reddingsdiensten zijn ingezet in steun van de politie.

Volledig scherm Een wit busje met een zwarte rugzak ernaast. Vermoedelijk gaat het om de bus waarmee mensen werden aangereden. © AP

Getuige: “Twee jonge mensen neergestoken”

Een buurtbewoner vertelt aan de BBC dat hij getuige was van de tragedie aan Ilkeston Road. Hij zegt dat hij vanuit zijn huis een jonge man en een jonge vrouw zag neergestoken worden, rond 4 uur in de ochtend.

“Het was een hete nacht, dus mijn raam stond open”, zegt de getuige, die anoniem wenst te blijven. “Ik hoorde plots vreselijk, ijzingwekkend geschreeuw.” Natuurlijk denk je niet meteen aan een moord. “Het is hier vaak druk met mensen die terugkomen na een avondje uitgaan. Dan hoor je ook wel eens hevig geruzie tussen koppels, dus ik dacht dat het zoiets was. Maar toen keek ik uit het raam en zag ik een zwarte man volledig in het zwart gekleed met een kap en een rugzak worstelen met mensen. Het was een meisje en een man, of een jongen, waar ze samen mee was. Ze leken vrij jong. En zij schreeuwde: ‘help!’.”

Volledig scherm Politie aan Ilkeston Road. © AP

De getuige zegt dat hij zich voor het hoofd slaat dat hij niks heeft geroepen naar buiten, zodat de aanvaller misschien zou schrikken. Maar hij was verstomd door wat hij zag. “Ik zag hem eerst die man steken en dan haar. Hij stak meerdere keren - vier of vijf keer. De man viel in het midden van de straat neer. Het meisje strompelde naar een huis en verdween uit mijn zicht aan de zijkant van de woning. Daar is waar ze haar gevonden hebben.”

“Te bang om tussen te komen”

“Het gebeurde binnen een tijdsspanne van vijf of zes minuten. De aanvaller wandelde gewoon weg, richting het centrum. Zo kalm als maar kon.” De getuige belde de politie en vijf minuten later was die er. De man zegt dat de hulpdiensten de slachtoffers zeker 40 minuten hebben proberen te reanimeren. Maar helaas. Hij herhaalt dat hij zelf te bang was om tussen te komen. “Het was verschrikkelijk om te zien. Ik ben helemaal van de kaart.”

Volledig scherm Speurder zetten een tent op aan Magdala road, waar de derde dode werd gevonden. © AP

KIJK. Stand van zaken over gebeurtenissen in Nottingham met VTM Nieuws-journalist Ken Van Beversluys:

Beelden van de politie die massaal in actie is in Nottingham:

Volledig scherm Meerdere straten in Nottingham zijn afgezet. © AP

