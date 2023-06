KIJK. Agent schiet ontsnapte honden neer die op de snelweg lopen: “Heb je dat nu echt gedaan? Je bent een stuk stront!”

“Je bent walgelijk”, zwarte vrouw spreekt medepassa­gier aan op racisti­sche berichten

Taila zit op het vliegtuig naast een man die op zijn telefoon bezig is. De man stuurt berichten naar iemand uit zijn familie. Taila leest toevallig even mee en ziet de woorden ‘zwarte dikke vrouw’ staan. Maar daar blijft het niet bij. De man gaat nog een stap verder in zijn berichten. Hij schrijft dat hij hoopt dat de vliegtuigmaatschappijen de prijzen verhogen zodat zwarte mensen en homoseksuelen geen vliegtuigtickets meer kunnen betalen. Op die manier zou hij nooit meer naast “zulke mensen” moeten zitten. Taila beslist om de man aan te spreken op zijn berichten. De man staat met zijn mond vol tanden, in tegenstelling tot in zijn berichten.