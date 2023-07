KIJK. Activisten gaan bekende chef-kok, die veganisten bant, te lijf in zijn restaurant

KIJK. Vrouw gilt van de pijn nadat ze hand in gloeiend hete warmwater­bron dompelt: “Daar gaat ze spijt van hebben”

Een vader en zijn dochter dwalen van het houten wandelpad in het Yellowstone National Park, wat strikt afgeraden is. De nieuwsgierige vrouw wil haar hand in de warmwaterbron steken. Ondanks waarschuwingen van voorbijgangers kruipt ze dichter en dichter bij het water. Met hulp van haar vader kan ze haar hand in het hete water van ongeveer 80 graden Celsius dompelen, met een luide gil als gevolg.