KIJK. 52 weken geleden viel Poetin Oekraïne binnen: hoe ziet zijn positie er vandaag uit?

Het is dag op dag exact een jaar geleden dat Rusland buurland Oekraïne binnenviel. Wat had moeten uitdraaien op een blitzkrieg sleept al 365 dagen aan – en dat is veel langer dan Poetin voor ogen had. Hoe ziet de positie van de Russische president er na 52 weken uit? En kan hij nog op steun van de Russen rekenen? Onze Ruslandexperte Carolien van Nunen en oud-kolonel Roger Housen blikken bij HLN LIVE terug op een bewogen oorlogsjaar.

“De Russische bevolking is verdeeld. Er zijn mensen die Poetin steunen, er zijn mensen die tegen de oorlog zijn en dan is er een groot deel van de bevolking dat redelijk apathisch is”, legt van Nunen uit. Op een jaar tijd heeft Poetin een hoop nieuwe tegenstanders erbij gekregen, ook in zijn eigen land. “De directe kring van Poetin steunt hem, maar je ziet ook mensen die kritiek hebben en die zeggen dat hij niet ver genoeg gaat”, zegt onze Ruslandexperte bij HLN LIVE.

De voorbije dagen was Poetin niet weg te slaan van de Russische beeldschermen. “Hij wil dat er naar Rusland gekeken wordt. De Russische bevolking moet eraan herinnerd worden wat zijn doel is en wat zijn opzet is”, verklaart de journaliste.

De steun van de Russen behouden is belangrijk voor de president, nu de oorlog langer blijkt te duren dan verwacht. “Hij heeft het weerstandsvermogen en de aanpak van het Oekraïense leger zwaar onderschat”, zegt oud-kolonel Housen. “Ook de manier waarop de Oekraïense bevolking in het verzet zou gaan, heeft hij onderschat.” Daarnaast toont het Westen eenheid en kan Oekraïne op heel wat westerse steun rekenen. Ook daar heeft Moskou een verkeerde inschattingsfout gemaakt, aldus Housen.

Volledig scherm President Zelensky tijdens een herdenkingsmoment vandaag in Oekraïne. © AFP

Loopgrachtenoorlog

Er werd het voorbije jaar in verschillende Oekraïense regio’s gestreden, waarbij ook het karakter van de oorlog veranderde. “Vanaf midden november is de oorlog geëvolueerd naar een echte loopgrachtenoorlog”, vertelt oud-kolonel Roger Housen bij HLN LIVE. “De strijd speelt zich op dit moment hoofdzakelijk af in de Donbas, over een front van een driehonderdtal kilometer tussen de stad Kreminna in het noorden tot ter hoogte van Voehledar.”

Oekraïne en het Westen vrezen voor een nieuw offensief van Rusland. Ook Housen vermoedt dat dergelijk plan in de pijplijn van Poetin kan zitten. “Sinds een week of drie zijn de Russen bezig met de strijd te intensifiëren. Het ritme van de aanvallen neemt toe. Ze zijn op een vijftal plaatsen aan het duwen om een doorbraak te realiseren. Tegelijkertijd pogen ze de Oekraïense troepen uit te putten.” Volgens Housen is het doel van Rusland om de volledige Donbas in hun bezit te krijgen, waarbij ze het gevecht zullen moeten doorstoten richting de steden Kramatorsk en Slovjansk.

Volledig scherm “Vanaf midden november is de oorlog geëvolueerd naar een echte loopgrachtenoorlog”, vertelt oud-kolonel Roger Housen bij HLN LIVE. © NYT

Drie-tegen-één

Of Poetin genoeg materiaal en manschappen heeft om dit te verwezenlijken, is nog maar de vraag. “De Russen hebben geen drie-tegen-één overwicht op dit moment. Het is een tijdloze waarheid van oorlogsvoering dat je dergelijk overwicht – dus dat de aanvaller driemaal zo sterk moet zijn als de verdediger – moet hebben voor een gerede kans op succes.” Ook de voorraden van het Russische leger zijn onvoldoende om het drie-tegen-één overwicht te realiseren, aldus de oud-kolonel. “De Russen zullen nog wel even blijven duwen, maar ik denk niet dat ze in staat zijn tot echt een grote doorbraak.”

Wat na Poetin?

Niet iedereen in Rusland is tevreden met Poetin aan de macht. Zij die tegen de oorlog zijn, waren ook voorheen geen voorstander van Poetins beleid. “Ze hopen op een zo snel mogelijk einde van het beleid en de start van een ander tijdperk”, zegt van Nunen. Tegelijkertijd heerst er ook de bezorgdheid om wie in de plaats zou komen.

Volgens schattingen van verschillende inlichtingendiensten lieten al 200.000 Russen het leven aan het front. “Aan het begin van de invasie was dat ongeveer het aantal soldaten dat klaarstond om Oekraïne binnen te vallen.” Vele militairen keren gewond terug naar huis. Dat wekt bezorgdheid bij de Russische bevolking, voornamelijk bij degene die een apathische houding tegenover de oorlog hebben. “Poetin speelt daar wel op in door alle mogelijke steun te beloven aan mensen die iemand zijn verloren of militairen die gewond zijn geraakt”, aldus de Ruslandexperte.

Dagelijks leven in Rusland

In tegenstelling tot het leven van vele Oekraïeners, is dat van de Russen niet wezenlijk veranderd. Ze voelen de gevolgen van de westerse sancties, zegt Carolien van Nunen, “maar dat zijn allemaal wel nog dingen waar je mee kan omgaan”, klinkt het. “De sancties zullen zich de komende maanden en jaren nog laten voelen. Dan gaan de echte gevolgen pas te zien zijn”, concludeert ze.

