KIJK. “3, 2, 1... Badaboem!” Na drones demonstreren Oekraïners nu ook zelfgemaakte kamikazevoertuigen tegen de Russen

In Bachmoet gebruiken Oekraïense troepen al een tijdje kamikazedrones in de oorlog tegen de Russen. Op beelden uit een documentaire is te zien hoe ze nu ook zelfgemaakte kamikazevoertuigen gebruiken. Het voertuig is vanop afstand bestuurbaar en is volgeladen met explosieven. “Hier zit nog 12 kilogram TNT in”, hoor je een Oekraïense strijder zeggen in de video. Terwijl het voertuig naar zijn doelwit rijdt, zijn er verschillende schoten te horen. Niet veel later is vanop een afstand te zien hoe de Oekraïners succesvol in hun doel slagen.