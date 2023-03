Kiev wil spoedvergadering VN-Veiligheidsraad over Russische kernwapens, Washington heeft geen aanwijzingen dat Rusland kernwapens verplaatste

Geen aanwijzing

NAVO blijft waakzaam

“We hebben geen veranderingen gezien in de Russische nucleaire opstelling, die ons de aanleiding geven om onze houding aan te passen”, zei ze. De Russische nucleaire retoriek is gevaarlijk en onverantwoord, oordeelde ze. “De NAVO-bondgenoten handelen helemaal volgens hun internationale verplichtingen”, aldus nog de woordvoerster. Rusland schond steeds zijn verplichtingen inzake wapencontrole, zei ze.

De Russische president Vladimir Poetin had zaterdagavond aangekondigd tactische kernwapens te zullen plaatsen in Wit-Rusland. Het buurland is een bondgenoot van Rusland. De Wit-Russische president Aleksander Loekasjenko hangt militair, politiek en economisch af van Moskou. Zijn herverkiezing als president in 2020 is niet erkend door het Westen.