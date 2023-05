Kiev voor derde keer in 24 uur onder vuur, Biden: “Geef Oekraïne wat het nodig heeft”

In een reactie op de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van de afgelopen twee nachten , zei de Amerikaanse president Joe Biden maandag lokale tijd tegen verslaggevers dat ze “niet onverwacht” zijn. “Daarom moeten we Oekraïne alles blijven geven wat het nodig heeft.” In de nacht van maandag op dinsdag kwam de Oekraïense hoofdstad voor de derde keer in 24 uur onder vuur te liggen. Daarbij viel volgens burgemeester Vitali Klitsjko een dode en raakten drie personen gewond.

“Een massale aanval!”, zo schreef burgemeester Klitsjko van Kiev op de Telegram-berichtenapp. “Verlaat je schuilplaatsen niet.”

Hoewel het luchtverdedigingssysteem de aanvallen wist af te slaan, werden verschillende gebouwen in de hoofdstad getroffen door vallend puin, waaronder de historische wijken Podil en Pecherskyi. Het vallende puin veroorzaakte brand op de bovenste twee verdiepingen van een flatgebouw. Daarbij vielen een dode en drie gewonden, aldus Klitsjko. Volgens de Oekraïense legerleiding kunnen er nog mensen tussen het puin op de vernielde verdiepingen vastzitten. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin. De rest van de bewoners van de flat werd geëvacueerd.

Volledig scherm Vallend puin veroorzaakte ook brand hoog in een flat in Kiev na een Russische drone-aanval. De bewoners van de flat werden geëvacueerd. © via REUTERS

Klitsjko zei daarnaast dat een 27-jarige vrouw naar het ziekenhuis is gebracht nadat ze verwondingen had opgelopen in het zuidwestelijke district Holosiivskyi. In het zuidoostelijke district Darnytskyi brandde volgens Klitsjko een huis af nadat het werd geraakt door vallend puin. Ook gingen zeker drie auto's in vlammen op, meldt ‘The Kyiv Indepedent'.

Volledig scherm Beschadigde auto's in Kiev na de drone-aanvallen van afgelopen nacht. © REUTERS

“Meer dan 20 drones vernietigd”

De Oekraïense luchtverdediging laat weten dat het meer dan twintig drones heeft vernietigd die Rusland op Kiev afvuurde. Dit maakte het militaire bestuur van de Oekraïense hoofdstad vandaag bekend. Het was de derde aanval op Kiev in 24 uur en de zeventiende luchtaanval van Rusland op de Oekraïense hoofdstad deze maand.

Volgens het militaire bestuur van Oekraïne ging het om een “enorme aanval” in een aantal golven en gebruikten de Russen voor de aanval alleen Iraanse Shahed-drones. Het is nog niet bekend hoeveel drones Rusland bij deze aanval lanceerde.

Volledig scherm Een huis staat in brand in Kiev na Russische drone-aanvallen. © via REUTERS

Niet alleen in Kiev, maar ook in andere regio’s van het land, met name in Tsjerkasy, Kirovohrad, Mykolajiv en Cherson weerklonk in de nacht van maandag op dinsdag het luchtalarm.

KIJK. Rusland lanceerde de voorbije dagen al massaal aanvallen op de Oekraïense hoofdstad

Zelensky dankt luchtmacht voor redden honderden levens

Rusland lanceerde de voorbije dagen al massaal aanvallen met drones en raketten op de Oekraïense hoofdstad. Na een aanval zaterdag met drones lanceerde Rusland maandag overdag elf raketten richting Kiev die volgens de Oekraïense legerleiding allen werden neergehaald. President Volodymyr Zelensky noemde het in zijn dagelijkse videoboodschap tot de Oekraïners “een zeer lange dag” en concludeerde dat Rusland met de aanvallen “op het pad van het kwaad tot het einde wil gaan.”

Volledig scherm Een vrouw in Kiev verwijdert glassplinters uit haar raam na de massale Russische drone-aanval van afgelopen nacht. © REUTERS

Zelensky bedankte ook de luchtmacht van zijn land voor het redden van honderden levens maandag. Hij deed een oproep voor meer hulp om ‘s lands verdedigingssysteem te blijven verbeteren. “De wereld moet zien dat de terreur aan het verliezen is. En er is natuurlijk geen grotere vernedering voor een terreurstaat dan het succes van onze krijgers”, klonk het voorts. Zelensky voegde er nog aan toe dat hij een onderhoud had met de legerleiding om de stappen van het grote offensief tegen de Russische troepen te bespreken.

Volledig scherm Vrouwen omhelzen elkaar na de massale drone-aanval van afgelopen nacht in Kiev. © REUTERS

Het Oekraïense parlement nam maandag ook een sanctiepakket aan tegen de Russische bondgenoot Iran, omdat Moskou volgens Oekraïne zaterdag Iraanse Shahed-drones gebruikte bij de grootste drone-aanval op de hoofdstad sinds het begin van de invasie.

KIJK. Volgens Oekraïne gebruikte Moskou zaterdag Iraanse Shahed-drones bij de grootste drone-aanval op de hoofdstad sinds het begin van de invasie

Volledig scherm De hulpdiensten blussen een in brand gevlogen auto in Kiev na Russische drone-aanvallen in de nacht van maandag op dinsdag. © AP