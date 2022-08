Kiev verwacht ondanks oorlog dit jaar 10 procent meer oogst binnen te halen

In een eerdere vooruitblik was sprake van 60 miljoen ton graan en oliehoudende zaden, maar nu liggen de verwachtingen op 65 tot 67 miljoen ton. Dat kondigde minister van Landbouw Mykola Solsky woensdag aan.

Er werd al 12 miljoen ton geoogst, zei premier Denys Sjmyhal nog. "In totaal hebben we 3,2 miljoen van de in juni vereiste 5 miljoen ton uitgevoerd", aldus nog Sjmyhal. De export neemt geleidelijk toe, via het spoor, de weg en de Donauhavens.