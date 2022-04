Kiev opgeschrikt door explosies op moment van bezoek VN-chef Guterres: “Wooncomplex geraakt, mogelijk mensen onder puin”

VN-baas António Guterres heeft in Kiev met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gesproken over de evacuatie van inwoners uit de havenstad Marioepol. De twee gaven een gezamenlijke persconferentie, waarop Guterres stelde dat de Verenigde Naties er alles aan doen om de mensen bij de staalfabriek in Marioepol te evacueren. De VN-chef noemde de situatie in de zuidelijke havenstad een “crisis binnen een crisis”. Nog tijdens het bezoek van Guterres kwam Kiev onder vuur te liggen. Het is de eerste keer sinds half april dat Kiev beschoten wordt. Volgens de Oekraïense regering werden er ook burgerdoelen getroffen.

In het centrum van Kiev vonden twee zware explosies plaats. Dat hebben ooggetuigen verklaard aan persagentschap Reuters. Volgens burgemeester Vitali Klitsjko vonden ze plaats in het Shevchenkivsky-district.

Er werd onder meer een wooncomplex geraakt. Volgens de woordvoerster van Klitsjko zijn er daarbij verscheidene slachtoffers gevallen. Hoeveel precies kon ze nog niet zeggen. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin.

Volledig scherm © AP

“Bewijs dat er snelle overwinning nodig is”

“Raketinslagen in het centrum van Kiev tijdens het officiële bezoek van Antonio Guterres”, liet ook Mikhailo Podoliak, een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, via Twitter weten. “Gisteren zat hij aan een lange tafel in het Kremlin en vandaag zijn er explosies boven zijn hoofd.”

“Dit is het bewijs dat we een snelle overwinning op Rusland nodig hebben en dat de hele beschaafde wereld zich rond Oekraïne moet verenigen. We moeten snel handelen. Meer wapens, meer humanitaire inspanningen, meer hulp,” zei het hoofd van de presidentiële administratie, Andriy Yermak. Hij riep op om het vetorecht van Rusland in de VN-Veiligheidsraad te ontnemen.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba sprak van een “afschuwelijke daad van barbarij”. Daarmee heeft het Kremlin volgens hem eens te meer zijn houding tegenover Oekraïne, Europa en de wereld getoond.

Volledig scherm © via REUTERS

Marioepol

De VN-chef had vanavond naar eigen zeggen ‘intense’ gesprekken met Zelensky over de evacuatie bij de Azovstal-fabriek. Op het terrein dat wordt omsingeld door Russische troepen, zitten volgens Oekraïense autoriteiten nog zeker duizend burgers vast.

Guterres meldde dat hij dinsdag van de Russische president Vladimir Poetin de toezegging heeft gekregen dat de Verenigde Naties samen met het Rode Kruis betrokken worden bij het instellen van een humanitaire corridor in Marioepol.

Zelensky was optimistisch na het gesprek met Guterres. Hij gelooft dat er nu een einde kan komen aan het beleg van de Azovstal-fabriek in de stad. De fabriek is omsingeld door Russische troepen, die bijna de hele stad hebben ingenomen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog verblijven. Het gaat volgens Oekraïense bronnen om duizend burgers en zo'n vijfhonderd gewonde militairen. Het aantal verdedigers wordt door Rusland geschat op bijna drieduizend.

Volledig scherm VN secretaris-generaal António Guterres bracht een bezoek aan Borodjanka, ten noordwesten van Kiev. © REUTERS

Eerder op de dag bracht Guterres een bezoek aan Borodjanka, ten noordwesten van Kiev, waar hij scherpe kritiek uitte op de Russische aanval op Oekraïne. “Ik stel me mijn familie voor in een van deze huizen, ik zie mijn kleindochters in paniek rennen”, sprak hij terwijl hij in puin geschoten huizen aanschouwde.

“Een oorlog in de 21e eeuw is een absurditeit, geen enkele oorlog is aanvaardbaar in de 21e eeuw”, zei de secretaris-generaal in een van de plaatsen waar Oekraïners de Russen beschuldigen van oorlogsmisdaden gedurende hun bezetting.

Quote Als we spreken over oorlogsmis­da­den, kunnen we niet vergeten dat de ergste misdaad oorlog zelf is. VN-chef António Guterres

Guterres bezocht ook Boetsja. Hij riep Rusland daar op tot medewerking met het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat doet onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne. “Als we spreken over oorlogsmisdaden, kunnen we niet vergeten dat de ergste misdaad oorlog zelf is”, zei hij in Boetsja, waar honderden burgerdoden werden aangetroffen nadat Russische troepen zich hadden teruggetrokken. Rusland is overigens geen lid van het hof.