Kiev ontslaat ambassadeur in Duitsland na beschuldigingen over bagatellisering Holocaust

Shinzo Abe: de premier die na reeks schandalen aftrad, maar herrees en langst regerende eerste minister werd in Japanse geschiede­nis

De vermoorde Japanse oud-premier Shinzo Abe (67) was een van de machtigste naoorlogse leiders in zijn land. Hij was twee keer eerste minister. De eerste keer van 2006 tot 2007, maar toen moest hij ontslag nemen na een reeks schandalen in zijn kabinet en een nederlaag bij de verkiezing van het Japanse Hogerhuis. Hij keerde echter terug in 2012 en werd toen met een termijn van acht jaar de langst aan één stuk regerende premier in de Japanse geschiedenis.

8 juli