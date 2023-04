Kiev en Moskou wisselen ruim 200 gevangenen uit

Politie in VS pakt 78-jarige op die derde bankover­val pleegde: “Sorry, ik wilde je niet bang maken”

Een 78-jarige vrouw is opgepakt nadat ze afgelopen woensdag een bank had overvallen in Pleasant Hill, in de staat Missouri. De bejaarde vrouw heeft al twee eerdere veroordelingen op haar naam staan voor bankovervallen in 1977 en in 2020.