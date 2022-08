Kiev blaast opnieuw belangrijke brug bij Cherson op: “Wat een nacht voor de bezetters”

De Antonovskibrug over de Dnjepr, in een voorstad van Cherson, is van vitaal belang voor de bevoorrading, want het is in de hele regio rond Cherson de enige brug over de rivier. Op 27 juli werd de brug al gedeeltelijk vernield door Oekraïense bombardementen (zie video onder). Het Russische leger moest toen zijn logistieke keten aanpassen, en zette onder meer mobiele pontons in. Het Russische staatspersbureau TASS meldt dat het verkeer over de brug op 10 augustus weer zou starten, maar dat wordt dus uitgesteld.