Kiev beschuldigt Rusland ervan achter grootschalige stroomuitval te zitten

Nederland/update Lichaam van 33-jarige man ontdekt op dak van kerk in Leeuwarden: mogelijk gaat het om koperdief

De 33-jarige man die in de nacht van zaterdag op zondag dood werd gevonden op het dak van een kerk in de Nederlandse stad Leeuwarden, op zo’n twintig meter hoogte, was mogelijk bezig met het stelen van koper. De politie sluit dat scenario niet uit en neemt het mee in het onderzoek, bevestigt een Nederlandse politiewoordvoerder.

17:38