Kiesbaas Georgia: “Trump heeft eigen overwinning gekelderd door stemmen per post af te raden”

Volgens de Republikeinse staatssecretaris van Georgia - Brad Raffensperger - heeft president Trump zijn eigen graf gegraven in de zuidelijke staat door stemmen per post af te raden. Dat heeft hij dinsdag gezegd op de Amerikaanse zender WSB-TV. “Hij had met 10.000 stemmen kunnen winnen”, klonk het.

Raffensperger baseerde zijn uitspraak op een vergelijking van het aantal Republikeinen dat stemde in de voorverkiezing en het aantal dat stemde op verkiezingsdag zelf. 24.000 Republikeinse kiezers die per post stemden in de voorverkiezingen, stemden níét op verkiezingsdag 3 november.

President Trump voerde in de aanloop naar de verkiezingen hevig campagne tegen stemmen per post. Volgens hem was dat niet veilig, iets wat hij ook nu nog blijft herhalen. Bewijs daarvoor is er echter niet. Een en ander kan te maken hebben met de vaststelling dat vooral Democratische kiezers per post stemmen.

Tactiek

In Georgia zou Trump met zijn tactiek echter zichzelf in de voet geschoten hebben. 24.000 kiezers die tijdens de Republikeinse voorverkiezing hun stem per post uitbrachten, deden dat op verkiezingsdag niet. Ze gingen echter ook niet op de dag zelf stemmen in een kiesbureau.

Biden won de staat met een voorsprong van 14.000 stemmen. “Trump had dus eigenlijk kunnen winnen met 10.000 stemmen", aldus Raffensperger. “Hij heeft zijn eigen kiespubliek ontmoedigd.”

Raffensperger is een doelwit van president Trump sinds Georgia door Amerikaanse media werd toegewezen aan verkozen president Joe Biden. Hij beweerde deze week ook dat de Republikeinse senator Lindsey Graham hem onder druk gezet zou hebben om een deel van de poststemmen uit te sluiten bij de herstellingen in zijn staat, iets wat Graham ontkent. Raffensperger gaf dinsdag ook aan dat een audit van de machines die bij de verkiezingen gebruikt werden, geen onregelmatigheden had getoond.