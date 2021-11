Kidnapper postte mysterieus bericht op dag dat Cleo verdween en volgde haar moeder op sociale media

De 36-jarige man die vastzit voor de ontvoering van de Australische kleuter Cleo Smith, is inmiddels formeel in staat van beschuldiging gesteld. Hij handelde waarschijnlijk alleen, meldt de politie. Hij werd drie dagen geleden opgepakt nadat het kleine meisje in zijn vergrendelde woning in Carnarvon werd aangetroffen.

Kelly’s Facebookprofiel toont aan dat hij uren voordat Cleo’s moeder ontdekte dat haar dochtertje vermist was, postte over zijn behoefte aan privacy. “Ik kan geen vriendschapsverzoeken van vreemden accepteren... Ik leef een privaat leven en ik respecteer degenen op mijn vriendenlijst ​​om ervoor te zorgen dat ook hun privacy wordt gerespecteerd”, luidde zijn bericht om 5 uur ‘s ochtends op 16 oktober, de dag van de kidnapping. “Wij, de volwassenen, moeten online oppassen”, klonk het nog. Hij legde uit dat hij geen ‘vrienden’ zou worden met mensen alleen omdat ze familie zijn of andere vrienden kennen.

Mogelijk schreef Kelly de mysterieuze post kort nadat hij Cleo had ontvoerd. Om 3 uur ‘s nachts hadden getuigen immers een auto van de camping zien wegrijden in de richting van Carnarvon.

Frappant: Kelly’s Facebookaccount reageerde met een ‘verdrietige’ emoji op een nieuwsbericht over de vermiste vierjarige kleuter. Zijn profiel volgde ook Cleo’s moeder Ellie op sociale media op het moment van zijn arrestatie. Het is wel onduidelijk of hij Ellie al volgde voordat Cleo werd ontvoerd.

Volledig scherm Politie aan het huis waar Cleo werd gevonden. © EPA

De man had eveneens een apart Facebookprofiel waar hij zijn obsessie voor poppen tentoonspreidde. In een video die op dat account is geplaatst, is Kelly glimlachend te zien in een kamer vol poppen. Hij kocht ze bij de plaatselijke speelgoedwinkel, lang voor hij werd opgepakt. Inmiddels is zijn account gedesactiveerd, melden Australische media. Het is onduidelijk of dit door de politie is gebeurd.

Nochtans had de man geen kinderen, ook al deed hij zich zo voor op sociale media, maar de lokale bevolking veronderstelde dat het cadeaus waren voor zijn uitgebreide familie. Enkele recentere aankopen, toen Cleo nog steeds vermist was, hebben de aandacht van de politie getrokken. Speurders hebben alvast aan de eigenaar van de speelgoedwinkel gevraagd om camerabeelden te overhandigen. Ook werd de man gezien toen hij luiers kocht.

Volledig scherm Cleo in de armen haar mama Ellie na haar redding. © EPA

Daarnaast weet de Daily Mail dat hij in het verleden is betrapt op rijden zonder rijbewijs. De rechtbank vernam dat Kelly nooit een rijbewijs had in Australië.

Rechercheur Rod Wilde, die het onderzoek naar de verdwijning leidde, vertelde donderdag aan verslaggevers dat de verdachte naar het ziekenhuis moest worden overgebracht wegens verwondingen die hij had opgelopen nadat hij was gearresteerd. De ontvoerder vertoonde donderdag weinig emoties in de rechtbank toen hij in staat van beschuldiging werd gesteld.

