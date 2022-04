Ketanji Brown Jackson wordt eerste zwarte vrouw aan Amerikaans Hooggerechtshof: Senaat keurt kandidatuur goed

Brown Jackson was voorgedragen door president Joe Biden, een Democraat. Die had tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen beloofd om een zwarte vrouw te benoemen in het hoogste gerechtsorgaan in de VS. In de Senaat kreeg ze de steun van alle Democraten, maar ook van drie gematigde Republikeinen: Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) en Mitt Romney (Utah). Een eenvoudige meerderheid was genoeg.