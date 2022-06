Ketanji Brown Jackson ingezworen als eerste zwarte vrouw bij Amerikaans Hooggerechtshof

De 51-jarige Brown is de 116de rechter bij de hoogste Amerikaanse rechtsinstantie. Zij volgt Stephen Breyer op die gisteren/woensdag had meegedeeld donderdag op te stappen.

Zijn vertrek uit het federaal Hooggerechtshof, waar hij bijna 28 jaar had gediend, had hij al in januari aangekondigd, zonder echter een datum te noemen. Intussen was Brown Jackson, die met steun van drie Republikeinen die met de voltallige Democraten in de Senaat meestemden, ook al benoemd tot zijn opvolgster.