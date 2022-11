Kersverse vader op straat in Italië doodgeschoten met pijl en boog, omdat hij “te luidruchtig vierde”

VIDEO. Politieach­ter­vol­ging wordt bloedseri­eus zodra blijkt dat bestuurder baby aan boord heeft

In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, zijn twee mannen opgepakt na een politieachtervolging. Wat alles nog straffer maakt, was de aanwezigheid van een baby in de auto van de voortvluchtigen. Na een tijdje lopen de mannen met de baby in de hand een kinderdagverblijf binnen. De politie slaagt erin om de mannen op te pakken en de baby veilig te stellen. Ook van de aanwezigen in het kinderdagverblijf raakt niemand gewond. De opgepakte mannen worden onder meer aangeklaagd voor autodiefstal en illegaal bezit van een vuurwapen.

10:35