Kersvers Congreslid VS legt eed af met stripalbum van Superman

Democraat Robert Garcia legde de eed af met de Grondwet. Onder dat boek had hij echter enkele andere symbolische voorwerpen laten leggen, waaronder een foto van zijn overleden ouders, het certificaat van zijn staatsburgerschap én een origineel exemplaar van het allereerste Superman stripalbum. Dat meldt Garcia op zijn twitterpagina.

Garcia, een zelfverklaarde stripfanaat, had het exemplaar geleend bij de bibliotheek van het Amerikaanse Congres. Het betreft de eerste editie van het Superman-stripalbum, dat verscheen in 1939 en zeer geliefd is onder verzamelaars. De waarde van het album wordt geschat op enkele honderdduizenden dollars, afhankelijk van de staat waarin het album verkeert.

Het kersverse lid van het Huis van Afgevaardigden werd in 1977 geboren in de hoofdstad van Peru, Lima. Op zijn vijfde verhuisde hij naar de Verenigde Staten.

De stripfanaat is een van de 34 kersverse Democratische Congresleden die dinsdag de eed aflegde. Zijn politieke carrière begon echter als militant van de Republikeinen. Hij had zich aangemeld bij die partij, omdat president Ronald Reagan in 1986 een wet had ondertekend waardoor de familie Garcia het felbegeerde Amerikaanse staatsburgerschap kreeg.

In 2007 stapte hij over naar de Democraten, omdat hij zich naar eigen zeggen niet meer thuis voelde bij de Republikeinse partij “omdat ik gay was, en bedenkingen had bij de oorlog in Irak”, aldus Garcia in een interview met ‘Press-Telegram’

In 2014 werd Garcia gekozen tot burgemeester Long Beach, een gemeente even ten zuiden van Los Angeles in deelstaat Californië. Daarmee was hij de eerste latino-burgervader én openlijk lid van de LGTBIQ+-gemeenschap van Long Beach die dat ambt bekleedde. Hij diende uiteindelijk twee termijnen als burgemeester van de stad, die bijna 500.000 inwoners telt.

Volledig scherm Een medewerker van het Congres legt het stripalbum naast andere boeken die werden gebruikt voor het afleggen van de eed, waaronder een Bijbel, Thora, Koran en de Amerikaanse grondwet. (03/01/2023) © AP