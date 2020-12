Kerstregeling in Verenigd Koninkrijk draait in de soep: “Afspreken met drie gezinnen mag, maar jullie zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen”

Radicaal voorstel om scholen te sluiten tot 31 januari krijgt bijval van OES­O-top­man

12:33 Immunoloog Hans-Willem Snoeck, verbonden aan de Columbia University in New York, denkt dat de scholen een onderschatte factor zijn in de verspreiding van het coronavirus. “Kinderen onder de tien jaar zijn geen groot probleem, dachten we altijd. Nu zien we daar de sterkste stijging, dat verbaast mij enorm”, zegt hij in ‘Terzake’. Snoeck is voorstander om de scholen te sluiten tot 31 januari. OESO-topman en pedagoog Dirk Van Damme vreest dat de immunoloog gelijk heeft.