Kerstfeestje loopt fataal af: twee kinderen (7 en 11) komen om bij zware woningbrand in Franse gemeente Selles, derde kind (13) kritiek

Bloedte­kort in China door toename coronabe­smet­tin­gen

Ziekenhuizen in verschillende Chinese provincies en steden kampen met een tekort aan bloed door de enorme toename van het aantal coronabesmettingen in het land. In Shandong, de op een na dichtstbevolkte provincie van China, zijn de tekorten voor twee bloedtypes zo groot dat code rood is ingesteld. Dat betekent dat de bloedvoorraad over ongeveer drie dagen op is.

8:00