Kerstfeestje Downing Street: onderzoeker trekt zich terug omdat hij zelf feestjes gaf

Vlammen uit twee zendmasten langs Nederland­se snelweg, brandstich­ting wordt onderzocht

Langs de A50-snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn in Nederland is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken in twee zendmasten. Beide zendmasten staan bij elkaar in de buurt. De politie gaat uit van brandstichting.

10:01