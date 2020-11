Kerst vieren in coronatijden: zo doen ze dat in de buurlanden en elders

LIVE. Steven Van Gucht: "Heropening scholen is prioritair, maar niet zonder risico's” - Huidige coronamaat­re­ge­len blijven behouden

16:12 Meer dan 500.000 mensen in ons land hebben al positief getest op het coronavirus. Het virus maakte ook meer dan 13.000 dodelijke slachtoffers. Maar er is ook goed nieuws: het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag is onder de 500 gezakt. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.