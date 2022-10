Kerncentrale Zaporizja na nieuwe beschietingen weer van stroomnet gehaald

Zes doden bij Russische aanvallen in Kiev en andere regio's: “aanval door kamikaze­dro­nes”, beelden tonen ontploffin­gen in de stad

Zeker zes personen zijn om het leven gekomen bij Russische aanvallen maandagvoormiddag in Oekraïne, vooral in hoofdstad Kiev en in de regio Soemy. Dat melden de lokale autoriteiten. “Het aantal dodelijke slachtoffers na de aanval met een kamikazedrone op een residentieel gebouw in Kiev is gestegen tot drie”, zei een verantwoordelijke van het kabinet van de Oekraïense president, Kirilo Timosjenko, via berichtendienst Telegram.

13:41