Keren de kansen in Bachmoet? "Realistische mogelijkheid dat Russen momentum verliezen”

Giganti­sche berg afval zorgt voor verschrik­ke­lij­ke geur in Parijs

Het stinkt in Parijs en dat heeft maar één oorzaak: een duizelingwekkende berg afval. Die ligt er omdat de vuilnisophalers nu al bijna twee weken staken tegen de veelbesproken pensioenhervorming van president Macron. Daardoor stapelde er zich meer dan 10.000 ton afval op in de straten van de Franse hoofdstad. Vorige week werden al mensen opgevorderd om een soort minimumdienstverlening te verzekeren. Nu zal Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, een “crisiscel” activeren. De crisiscel komt elke dag samen. Bedoeling is om de “continuïteit van de openbare diensten” in Parijs te verzekeren.