Keniaanse sekteleider beschuldigd van terrorisme en kinderhandel moet naar hooggerechtshof

De zelfverklaarde predikant die in 2003 de ‘Good News International Church’ oprichtte, verscheen gisteren voor de rechtbank in Malindi. Tot nu toe overleden in totaal 109 mensen aan een hongerdood. Door te vasten zouden ze volgens Mackenzie Jezus zien verschijnen.

Na een korte hoorzitting werd de zaak verplaatst naar het hooggerechtshof in de op een na grootste stad in Kenia, Mombasa. Daar worden Mackenzie en acht andere beklaagden beschuldigd van terrorisme, moord, kinderhandel, ontvoering en andere misdaden. Ze zullen naar verluidt tot het proces vastgehouden worden in de gevangenis van Shimo la Tewa, waar enkelen van de gevaarlijkste criminelen van het land zitten.

De kleine rechtszaal in Malindi zat vol met nabestaanden van de slachtoffers.

Volledig scherm De rechtszaal in Malindi zat vol met nabestaanden van de slachtoffers. © AFP

Volledig scherm Paul Nthenge Mackenzie (in het roos) wordt met zijn medeverdachten door politieagenten de rechtszaal binnengeleidt. © AFP

Lokale bewoners in Malindi vertelden aan ‘The Guardian’ dat de leer van Mackenzie steeds controversiëler werd voor zijn kerk in 2019 moest sluiten. Hij riep zijn volgelingen op om niet te eten of deel te nemen aan “wereldse activiteiten”, zoals naar school gaan of medische hulp zoeken.

De radicalisering van Issa Ali

De zestienjarige Issa Ali trad in 2014 toe tot de Good News International Church toen hij nog maar acht jaar oud was. “Ik ben opgegroeid met de overtuiging dat een predikant iemand is die je kan vertrouwen”, zei hij met ongeloof in zijn stem. “Ik geloofde hem volledig, en alles wat hij zei, deed ik.”

Hij beweert dat Mackenzie hem en andere kinderen onder druk heeft gezet om in zijn voordeel te getuigen in een vier jaar durende rechtszaak in 2017. De pastoor werd beschuldigd van radicalisering van 73 kinderen, maar de aanklacht werd terug ingetrokken door de getuigenissen van de kinderen. “Hij vertelde ons dat we door hemels vuur zouden getroffen worden als we niet getuigden”, vertelt Ali.

Toen de jongen afstand probeerde te nemen van de kerk werd hij “bedreigd en zwaar geslagen” door Mackenzies lijfwachten. Hij kon pas ontsnappen toen zijn vader tussenbeide kwam, maar Ali’s moeder bleef een toegewijde volgeling.

De recente ontwikkelingen heeft vragen doen rijzen over hoe de sekteleider zo lang onopgemerkt is gebleven door autoriteiten. Zowel nationaal als internationaal roept de zaak verontwaardiging op.