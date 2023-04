Keniaanse sekteleden hongeren zichzelf uit “om Jezus te ontmoeten”: dodentol loopt op tot 89

Recordaan­tal cocaïnewas­se­rij­en ontdekt in Nederland: “Alleen met de juiste sleutel krijg je de coke er weer uit”

Cocaïne wordt steeds vaker listig chemisch verstopt in bijvoorbeeld t-shirts, cacao of plastic om de drugs zo ongezien Europa binnen te smokkelen. De Nederlandse politie stuitte vorig jaar zelfs op een recordaantal zogenaamde “cokewasserijen” in Nederland, waar de drug weer uit het verstopproduct wordt gehaald. In België zijn cocaïnewasserijen voorlopig nog erg zeldzaam. In Vlaanderen werd er nog maar eentje opgedoekt. De vraag is of dat zo blijft.