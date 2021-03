Kenia gelast sluiting van kampen met meer dan 400.000 vluchtelingen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de VN-vluchtelingenorganisatie gevraagd binnen veertien dagen een plan voor te leggen voor de sluiting van Kakuma en Dadaab, kampen die respectievelijk 29 en 30 jaar geleden ontstonden.



Er vertoeven zowat 190.000 mensen in Kakuma, in het uiterste noordwesten van Kenia, vooral afkomstig uit Zuid-Soedan. In Dadaab, dat in het noordoosten gelegen is, leven er bijna 250.000 vluchtelingen, vooral Somali's die na het uitbreken van de burgeroorlog in 1991 hun land zijn ontvlucht. De jongste jaren heeft Kenia er meerdere keren mee gedreigd Dadaab te sluiten, omdat het kamp een risico voor de veiligheid zou vormen en een rekruteringsterrein voor de Somalische Shabaab-islamisten.