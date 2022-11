Keerpunt in de oorlog? Rusland kondigt terugtrekking aan uit belangrijke havenstad Cherson, maar Kiev blijft sceptisch

Duitse politicus (72) overlijdt tijdens herden­kings­eve­ne­ment val Berlijnse Muur

De Duitse politicus Werner Schulz is vanmiddag overleden in het presidentiële paleis in Berlijn, waar hij als panellid zou deelnemen aan een herdenkingsevenement van de val van de Berlijnse Muur. Schulz was burgerrechtenactivist in het voormalige Oost-Duitsland en later politicus voor de Groenen. Hij werd 72 jaar.

16:36