Kazachstan zegt exclusieve toegang te krijgen tot rapporteringssysteem Facebook

Compromis

Nur-Sultan had ermee gedreigd Facebook te blokkeren voor de miljoenen gebruikers in het land. De deal is volgens de Kazachse regering “een compromis”. Kazachstan zou het eerste Centraal-Aziatische land zijn dat directe toegang krijgt tot het rapporteringssysteem. Volgens het ministerie van Informatie wil het land op die manier vooral jonge kinderen afschermen van allerhande ongepaste inhoud op Facebook en Instagram. Volgens critici is de Kazachse regering er echter vooral op uit om tegenstanders op het internet het zwijgen op te leggen.

Niet anders dan anders

Moederbedrijf Meta nuanceert de Kazachse communicatie. Het land krijgt enkel toegang tot het ‘Content Reporting System’, een online kanaal voor overheden wereldwijd om inhoud die zij als illegaal bestempelen, te melden. Daarna is het Facebook dat beslist, op basis van de eigen regels, lokale wetten en internationale standaarden zoals de mensenrechten, of de inhoud in kwestie inderdaad te ver gaat. “Het proces in Kazachstan is hetzelfde als in andere landen”, zegt Metawoordvoerder Ben McConaghy in een e-mail gericht aan verschillende media. Er is daarnaast ook geen sprake van een gezamenlijk persbericht van Meta en de Kazachse overheid, laat het Amerikaanse bedrijf weten.