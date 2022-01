Kazachstan op rand van revolutie: politie schiet tientallen demonstranten dood

De politie heeft tientallen demonstranten in de Kazachse stad Almaty doodgeschoten. De actievoerders probeerden volgens de politie overheidsgebouwen binnen te dringen, waarna agenten hen onder vuur namen. Het land staat op de rand van een revolutie nadat er hevig protest losgebarsten was tegen de verdubbeling van de gasprijs. Russische vredestroepen zijn naar Kazachstan afgezakt in een poging om de lont uit het kruitvat te halen.

Het is de derde dag van grootschalige protesten in Kazachstan. Getuigen van persagentschap Reuters hoorden schoten op het grootste plein in Almaty, de grootste stad van het land. Daar zouden militairen slaags zijn geraakt met demonstranten. Veel supermarkten en winkels werden geplunderd, geldautomaten werden opgeblazen en gebouwen in brand gestoken. Banken zijn uit voorzorg gesloten. Meer dan duizend burgers zijn de afgelopen dagen gewond geraakt.

Opnieuw offline

Volgens NetBlocks, een groep die internetverbindingen monitort, was vrijwel heel Kazachstan deze ochtend voor de tweede keer in korte tijd offline. In het land woeden hevige protesten omdat de gasprijs verdubbeld zou worden. Die regelgeving is inmiddels wel weer ingetrokken. Gas wordt veel gebruikt als brandstof voor auto’s in het land.

President Kassym-Jomart Tokajev kondigde de noodtoestand af en schakelde de hulp in van de CSTO, een militair bondgenootschap dat door Rusland geleid wordt. De eerste zogenaamde vredestroepen - met daarbij ook Russen - zijn intussen in Kazachstan aangekomen.

Volgens Russische persagentschappen gaat het om parachutisten. “Het beschermen van de infrastructuur van de staat en het leger is de voornaamste missie”, meldt de organisatie in een verklaring. De premier van Armenië liet weten dat de militairen een “beperkte periode in het land zullen blijven om de situatie te normaliseren”. Naast Rusland en Armenië maken ook Kirgizië, Tadzjikistan en Wit-Rusland deel uit van de CSTO.

Geen vluchten meer

Demonstranten slaagden er gisteren gedurende enige tijd in het vliegveld van Almaty in bezit te nemen. Inmiddels hebben de autoriteiten de controle weer heroverd. Luchtvaartmaatschappijen in de regio besloten uit voorzorg wel om vluchten naar de stad te annuleren.

Er zijn in Kazachstan de afgelopen dagen honderden arrestaties verricht. Door de protesten zijn acht agenten en leden van de nationale garde omgekomen, 317 anderen raakten gewond.

