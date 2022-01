Kazachse regering treedt af na protesten tegen hoge gasprijzen

Ex-gouverneur van New York Cuomo weer van aanklacht af

De openbare aanklager van het district Albany in de Amerikaanse staat New York heeft een strafrechtelijke aanklacht wegens seksuele intimidatie of aanranding tegen ex-gouverneur Andrew Cuomo naar de prullenmand verwezen. Er is onvoldoende bewijs om hier een strafzaak van te maken, liet hij weten.

